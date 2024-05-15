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Сахиба Гафарова проинформировала президента Сингапура о подготовке к COP29

Сахиба Гафарова проинформировала президента Сингапура о подготовке к COP29 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом рассказала о подготовке к COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года.
Милли Меджлис
15 мая 2024 г. 11:08
Сахиба Гафарова проинформировала президента Сингапура о подготовке к COP29

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом рассказала о подготовке к COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече была отмечена исключительная роль политических контактов, взаимных визитов и встреч в развитии двусторонних отношений, подчеркнуто, что текущий уровень торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сингапуром создает хорошую основу для более широкого сотрудничества.

Гафарова также проинформировала о текущей ситуации в регионе, мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Президент Сингапура в свою очередь заявил, что его страна будет широко представлена на COP29.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker of Azerbaijan Parliament talks about COP29 with President of Singapore
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Sinqapur Prezidenti ilə COP29-dan danışıb

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