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Сахиба Гафарова находится с визитом в Сингапуре

Сахиба Гафарова находится с визитом в Сингапуре Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла сегодня с официальным визитом в Сингапур.
Милли Меджлис
14 мая 2024 г. 11:26
Сахиба Гафарова находится с визитом в Сингапуре

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла сегодня с официальным визитом в Сингапур.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В аэропорту Сингапур-Чанги спикера Милли Меджлиса встретили посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзоев и прочие официальные лица.

В рамках визита в Сингапур предусмотрен ряд официальных встреч спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

В состав делегации входят депутаты Машхур Мамедов, Саттар Мохбалыев, Джаваншир Пашазаде и Нурлан Гасанов, а также руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker arrives in Singapore on official visit
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Sinqapurda səfərdədir

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