Сахиба Гафарова находится с визитом в Сингапуре

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла сегодня с официальным визитом в Сингапур.

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла сегодня с официальным визитом в Сингапур.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В аэропорту Сингапур-Чанги спикера Милли Меджлиса встретили посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзоев и прочие официальные лица.

В рамках визита в Сингапур предусмотрен ряд официальных встреч спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

В состав делегации входят депутаты Машхур Мамедов, Саттар Мохбалыев, Джаваншир Пашазаде и Нурлан Гасанов, а также руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.