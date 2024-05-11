Милли Меджлис планирует организовать с Межпарламентским союзом совместное заседание

В рамках подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29) Милли Меджлис Азербайджана планирует организовать с Межпарламентским союзом совместное парламентское заседание.

В рамках подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29) Милли Меджлис Азербайджана планирует организовать с Межпарламентским союзом совместное парламентское заседание.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, об этом говорилось на встрече спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с делегацией во главе с генеральным секретарем Содружества наций Патрисией Скотленд.

Сахиба Гафарова отметила, что упомянутое парламентское заседание, станет вкладом в многостороннюю климатическую деятельность.

На встрече также состоялся обмен мнениями по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во время обсуждений также был отмечен значительный вклад Азербайджана в период его председательства в Движении неприсоединения.