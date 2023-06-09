Парламент одобрил проект новых правил избрания председателя Судебно-правового совета

Проект законопроекта об избрании председателя Судебно-правового совета из числа судей Совета утвержден в окончательном чтении.

Проект законопроекта об избрании председателя Судебно-правового совета из числа судей Совета утвержден в окончательном чтении.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента депутаты утвердили в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон "О Судебно-правовом совете".

Согласно проекту, члены-судьи Судебно-правового совета будут избираться конференцией судей (за исключением судьи, назначаемого Конституционным судом Азербайджана), а председатель Судебно-правового совета будет избираться только из числа судей Совета.