Парламент одобрил назначение судей Верховного суда

Милли Меджлис одобрил назначение судей Верховного суда.

Как сообщает Report, соответствующий документ обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, кандидатуры Джамиловой Хаялы Адиль гызы и Гусейнова Заура Назим оглу на должности судей Верховного суда были одобрены.

После обсуждений решение было поставлено на голосование и принято в одном чтении.