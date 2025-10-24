Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Парламент одобрил назначение судей Верховного суда

    Милли Меджлис
    • 24 октября, 2025
    • 11:55
    Парламент одобрил назначение судей Верховного суда

    Милли Меджлис одобрил назначение судей Верховного суда.

    Как сообщает Report, соответствующий документ обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту, кандидатуры Джамиловой Хаялы Адиль гызы и Гусейнова Заура Назим оглу на должности судей Верховного суда были одобрены.

    После обсуждений решение было поставлено на голосование и принято в одном чтении.

    Верховный суд судьи назначение Милли Меджлис
