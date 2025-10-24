İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin edilib

    Milli Məclis
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:53
    Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin edilib

    Milli Məclis Ali Məhkəməyə hakimlərin təyin edilməsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sənəd parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Layihəyə əsasən namizədliyi irəli sürülən hakimlər Cəmilova Xəyalə Adil qızı və Hüseynov Zaur Nazim oğlunun vəzifələri dəyişdirilərək Ali Məhkəmənin hakimləri təyin ediliblər.

    Qərar layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis Plenar iclas Ali Məhkəmə
