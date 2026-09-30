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    Парламент Азербайджана утвердил соглашение с Иорданией о безвизе

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2026
    • 12:28
    Парламент Азербайджана утвердил соглашение с Иорданией о безвизе

    Милли Меджлис утвердил соглашение между правительствами Азербайджана и Иордании о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект был включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.

    Согласно документу, граждане Азербайджана смогут находиться в Иордании без визы в течение 90 дней.

    Соглашение было подписано 8 июля 2026 года в Баку.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Азербайджано-иорданские отношения Безвизовый режим
    Azərbaycan və İordaniya arasında viza tələbindən azad edilmə haqda saziş təsdiqlənib
    Azerbaijan parliament approves visa waiver agreement with Jordan
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