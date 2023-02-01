Парламент Азербайджана утвердил проект закона в связи с международными автоперевозками

Милли Меджлис принял в I чтении проект поправок в Таможенный кодекс.

Милли Меджлис принял в I чтении проект поправок в Таможенный кодекс.

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Было отмечено, что прекращаются полномочия Государственного таможенного комитета по выдаче бланков разрешений транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки, в пунктах пропуска государственной границы.

Кроме того, согласно поправке в закон "О государственной пошлине", отменяется и госпошлина за выдачу таких бланков.

Нововведение планируется внедрить с 1 марта текущего года.