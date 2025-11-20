Парламент Азербайджана принял в I чтении проект госбюджета на 2026 год

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Как сообщает Report, проект был обсужден на пленарных заседаниях парламента, проведенных 19 и 20 ноября.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Отметим, что в следующем году доходы госбюджета ожидаются в размере 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше утвержденного прогноза на 2025 год), а расходы - 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%). В результате дефицит госбюджета составит 3 млрд 94,6 млн манатов (+1,4%).