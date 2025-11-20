İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Gələn ilin büdcəsi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:54
    Gələn ilin büdcəsi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı parlamentin dünən və bu gün keçirilən plenar iclaslarında layihə müzakirə edilib.

    Müzakirələrdən sonra sənəd səsverməyə qoyularaq ilk oxunuşda qəbul olunub.

    Milli Məclis Büdcə Zərfi 2026
    Парламент Азербайджана принял в I чтении проект госбюджета на 2026 год

