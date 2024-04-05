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Законопроект об освобождении от подоходного налога охраняющих дипмиссии Азербайджана прошел I чтение

Законопроект об освобождении от подоходного налога охраняющих дипмиссии Азербайджана прошел I чтение
Милли Меджлис
5 апреля 2024 г. 13:55
Законопроект об освобождении от подоходного налога охраняющих дипмиссии Азербайджана прошел I чтение

Проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ), задействованные в охране дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом и в международных организациях, будут освобождены от уплаты взносов за социальное страхование и подоходного налога, прошел первое чтение.

Как сообщает Report, депутаты проголосовали за принятие поправок на сегодняшнем заседании парламента.

Было признано необходимым внести изменения в нормативно-правовые акты с тем, чтобы наряду с сотрудниками органов дипломатической службы, представители СГБ, проходящие особый вид государственной службы в зарубежных странах и международных организациях, также могли воспользоваться этими льготами.

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