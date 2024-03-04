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Осман Местен: ТюркПА продолжит поддерживать Азербайджан, несмотря на давление ПАСЕ

Осман Местен: ТюркПА продолжит поддерживать Азербайджан, несмотря на давление ПАСЕ Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) продолжит поддерживать Азербайджан, несмотря на все давление со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Милли Меджлис
4 марта 2024 г. 12:01
Осман Местен: ТюркПА продолжит поддерживать Азербайджан, несмотря на давление ПАСЕ

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) продолжит поддерживать Азербайджан, несмотря на все давление со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комиссии ТюркПА по правовым вопросам и международным отношениям, депутат парламента Турции Осман Местен на проходящем в Баку XI заседании комиссии.

"Несмотря на все давление со стороны ПАСЕ, мы всегда будем рядом с братским Азербайджаном", - сказал Местен.

Местен призвал развивать отношения с международными организациями, в частности Организацией тюркских государств. Мы также хотим видеть Узбекистан и Туркменистан в числе членов ТюркПА, добавил он.

Комментируя вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Местен отметил, что две страны впервые в истории настолько близки к миру.

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Версия на английском языке Chairman of TURKPA commission condemns PACE’s pressures against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın komissiya sədri AŞPA-nın Azərbaycana qarşı təzyiqlərini pisləyib

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