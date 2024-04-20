Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка запланированного на 23 апреля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 18 вопросов.
Парламентарии будут обсуждать проект закона об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии", законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов" и другие вопросы.