Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка запланированного на 23 апреля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Обнародована повестка запланированного на 23 апреля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 18 вопросов.

Парламентарии будут обсуждать проект закона об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии", законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов" и другие вопросы.