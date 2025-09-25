Обнародован план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.

Как сообщает Report, в план включена подготовка трех новых законопроектов.

Речь идет о проектах Кодекса о государственной службе, Закона "О заключении, исполнении и прекращении международных договоров" и Закона "О правах ребёнка".