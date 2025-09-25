Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Милли Меджлис
    • 25 сентября, 2025
    • 16:13
    Обнародован план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса

    Обнародован план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.

    Как сообщает Report, в план включена подготовка трех новых законопроектов.

    Речь идет о проектах Кодекса о государственной службе, Закона "О заключении, исполнении и прекращении международных договоров" и Закона "О правах ребёнка".

    Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı məlum olub

