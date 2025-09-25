İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Milli Məclis
    • 25 sentyabr, 2025
    • 16:07
    Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı məlum olub

    Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, sessiyanın qanunvericilik işləri planına 5 yeni qanun layihəsininin hazırlanması daxil edilib.

    Həmin sənədlər Dövlət Qulluğu Məcəlləsi, "Dövlət xidmətləri haqqında", "Daxili qoşunlar haqqında", "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" və "Uşaq hüquqları haqqında" qanun layihələridir.

    Milli Məclis qanunvericilik işlər planı qanun layihəsi
    Обнародован план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса

