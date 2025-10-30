ОАЭ считают важным углубление сотрудничества с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере

Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш назвал важным углубление сотрудничества c Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере.

Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Гобаш подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

Сахиба Гафарова подчеркнула важность состоявшихся в ходе ее визита в ОАЭ в мае этого года встреч, переговоров и подписанного между парламентами меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству.

Также отмечена роль активного политического диалога, взаимных визитов и встреч, подписанных документов, совместных масштабных проектов, реализуемых в сфере возобновляемой энергетики.