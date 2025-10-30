ОАЭ считают важным углубление сотрудничества с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере
Милли Меджлис
- 30 октября, 2025
- 17:19
Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш назвал важным углубление сотрудничества c Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере.
Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Гобаш подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.
Сахиба Гафарова подчеркнула важность состоявшихся в ходе ее визита в ОАЭ в мае этого года встреч, переговоров и подписанного между парламентами меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству.
Также отмечена роль активного политического диалога, взаимных визитов и встреч, подписанных документов, совместных масштабных проектов, реализуемых в сфере возобновляемой энергетики.
Последние новости
17:51
Фото
Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭВнешняя политика
17:50
В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнуждИнфраструктура
17:47
В Польше обстреляли здание школыДругие страны
17:44
Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей веснойВнешняя политика
17:38
Фото
АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташекВнутренняя политика
17:35
Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасностиАрмия
17:33
Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантовВнутренняя политика
17:33
Фото
Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом сектореФинансы
17:31