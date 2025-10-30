Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ОАЭ считают важным углубление сотрудничества с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере

    Милли Меджлис
    • 30 октября, 2025
    • 17:19
    Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш назвал важным углубление сотрудничества c Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

    Гобаш подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

    Сахиба Гафарова подчеркнула важность состоявшихся в ходе ее визита в ОАЭ в мае этого года встреч, переговоров и подписанного между парламентами меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству.

    Также отмечена роль активного политического диалога, взаимных визитов и встреч, подписанных документов, совместных масштабных проектов, реализуемых в сфере возобновляемой энергетики.

    Saqr Qobaş: Azərbaycanla BƏƏ arasında mədəni-humanitar sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi vacibdir
    UAE, Azerbaijan emphasize deeper cooperation in cultural and humanitarian fields

    Лента новостей