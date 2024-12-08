Началась поездка участников Международной парламентской конференции в Карабах

Началась поездка в Карабах участников Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", прошедшей в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Началась поездка в Карабах участников Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", прошедшей в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Как сообщает корреспондента Report , самолет с парламентариями на борту приземлился в Физулинском международном аэропорту.

Знакомство гостей с регионом началось с воздушной гавани. Здесь делегатам была представлена подробная информация о разминировании территории аэропорта и созданных здесь в короткие сроки условиях. В рамках визита в Физулинский район гости ознакомятся с разрушениями, учиненными в городе за 30-летний период армянской оккупации, а также с восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном после освобождения района.

После знакомства с Физули делегация посетит Шушу, Ханкенди и Ходжалы.