Началась поездка участников Международной парламентской конференции в Карабах

Началась поездка в Карабах участников Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", прошедшей в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.
Как сообщает корреспондента
Знакомство гостей с регионом началось с воздушной гавани. Здесь делегатам была представлена подробная информация о разминировании территории аэропорта и созданных здесь в короткие сроки условиях. В рамках визита в Физулинский район гости ознакомятся с разрушениями, учиненными в городе за 30-летний период армянской оккупации, а также с восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном после освобождения района.
После знакомства с Физули делегация посетит Шушу, Ханкенди и Ходжалы.