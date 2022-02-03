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Начался официальный визит Сахибы Гафаровой в Литву

Начался официальный визит Сахибы Гафаровой в Литву Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Литовскую Республику.
Милли Меджлис
3 февраля 2022 г. 20:04
Начался официальный визит Сахибы Гафаровой в Литву

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Литовскую Республику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В Вильнюсском международном аэропорту нашу делегацию встретили председатель комитета по экономике Сейма Литвы, руководитель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Казис Старкевичус, посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, посол нашей страны в Литве Тамерлан Гараев и другие официальные лица.

В ходе визита запланирован ряд встреч председателя Милли Меджлиса с президентом Литовской Республики, председателем Сейма страны и другими официальными лицами.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova begins official visit to Lithuania
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Litvada səfərdədir

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