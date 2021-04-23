Началось заседание Милли Меджлиса

В повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 18 вопросов

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 18 вопросов. Среди них: "О ежегодной информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми", законопроект "О внесении поправок в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики" (третье чтение), законопроект "О внесении поправок в Закон Азербайджанской Республики "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов" (третье чтение) и др.