Началось заседание Милли Меджлиса

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Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 19 вопросов.

В заседании сначала будет рассмотрен вопрос, связанный с информацией Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Затем будут обсуждены проекты поправок в законы "О статусе военнослужащих", "О свободе вероисповедания", "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов", "О статусе и социальной защите лиц, участвовавших в ликвидации Чернобыльской аварии и пострадавших в данной аварии", "О статусе Внутренних войск", "О ветеранах", "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской республики", "О земельной реформе", "О социальном страховании", "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих", "О судах и судьях", "О защите здоровья населения".