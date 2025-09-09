Началось специальное заседание в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 09 сентября, 2025
- 11:09
В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса началось специальное заседание, посвященное теме "Вашингтонские соглашения: триумф мирной дипломатии и мудрого лидерства"
Как сообщает Report, специальное заседание проходит под председательством спикера ММ Сахибы Гафаровой.
На заседании прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Напомним, что депутаты Милли Меджлиса, основываясь на части 2 статьи 88 Конституции Азербайджана, обратились к Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента.
Председатель, учитывая обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.
