    Началось специальное заседание в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 09 сентября, 2025
    • 11:09
    Началось специальное заседание в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса

    В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса началось специальное заседание, посвященное теме "Вашингтонские соглашения: триумф мирной дипломатии и мудрого лидерства"

    Как сообщает Report, специальное заседание проходит под председательством спикера ММ Сахибы Гафаровой.

    На заседании прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Напомним, что депутаты Милли Меджлиса, основываясь на части 2 статьи 88 Конституции Азербайджана, обратились к Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента.

    Председатель, учитывая обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.

