    Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclası başlayıb

    Milli Məclis
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:01
    Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclası başlayıb

    Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən xüsusi iclas "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusuna həsr olunub.

    İclasda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

    Xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatları Azərbaycan Konstitusiyasının 88-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsaslanaraq, parlamentin növbədənkənar sessiyasının çağırılması barədə spiker Sahibə Qafarovaya müraciət ediblər.

    Sədr müraciəti nəzərə alaraq, Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb.

    Milli Məclis Növbədənkənar sessiya xüsusi iclas
    Началось специальное заседание в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса

