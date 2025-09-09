Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclası başlayıb
Milli Məclis
- 09 sentyabr, 2025
- 11:01
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən xüsusi iclas "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusuna həsr olunub.
İclasda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatları Azərbaycan Konstitusiyasının 88-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsaslanaraq, parlamentin növbədənkənar sessiyasının çağırılması barədə spiker Sahibə Qafarovaya müraciət ediblər.
Sədr müraciəti nəzərə alaraq, Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb.
