İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis

    Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclas keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:03
    Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində xüsusi iclas keçiriləcək

    Azərbaycan Konstitusiyasının 88-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən, Milli Məclisin deputatları parlamentin növbədənkənar sessiyasının çağırılması barədə spiker Sahibə Qafarovaya müraciət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova müraciəti nəzərə alaraq, Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, sentyabrın 9-da Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusunda xüsusi iclas keçiriləcək.

    Milli Məclis Növbədənkənar sessiya Parlament Azərbaycan
    Rus Versiası Rus Versiası
    Милли Меджлис проведет специальное заседание, посвященное Вашингтонским соглашениям

    Son xəbərlər

    12:40

    Sabah yağış yağacaq, şimşək çağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:38

    Finlandiya Fələstində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannaməyə qoşulub

    Digər ölkələr
    12:34

    Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:34

    Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    12:28

    Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşib

    Futbol
    12:27

    Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    12:18
    Foto

    "İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    12:17

    Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:17

    Azərbaycan Rusiya tərəfindən vurulan "Embraer 190" təyyarə qəzasının araşdırılmasına dəstəyə görə ICAO-ya təşəkkür edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti