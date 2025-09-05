Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Милли Меджлис проведет специальное заседание, посвященное Вашингтонским соглашениям

    Милли Меджлис
    • 05 сентября, 2025
    • 12:04
    Согласно части 2 статьи 88 Конституции Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса обратились к спикеру Сахибе Гафаровой о созыве внеочередной сессии парламента.

    Как сообщает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова, учитывая обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.

    Согласно документу, 9 сентября в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится специальное заседание на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства".

