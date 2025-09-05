Милли Меджлис проведет специальное заседание, посвященное Вашингтонским соглашениям
Милли Меджлис
- 05 сентября, 2025
- 12:04
Согласно части 2 статьи 88 Конституции Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса обратились к спикеру Сахибе Гафаровой о созыве внеочередной сессии парламента.
Как сообщает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова, учитывая обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Согласно документу, 9 сентября в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится специальное заседание на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства".
