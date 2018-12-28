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    Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

    © Report

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание осенней сессии  Милли Меджлиса Азербайджана 2018 года. 

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 52 вопроса. 

    Это - проекты изменений в законы "О судах и судьях", "О нотариате", "Об антимонопольной деятельности", "Об электронной торговле", "О лицензиях и разрешениях", "О патенте", "О банках" и пр., а также Кодекс административных проступков, Гражданский и Таможенный кодексы. 

    На пленарном заседании будет принято обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира. 

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