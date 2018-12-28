Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана 2018 года.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 52 вопроса.
Это - проекты изменений в законы "О судах и судьях", "О нотариате", "Об антимонопольной деятельности", "Об электронной торговле", "О лицензиях и разрешениях", "О патенте", "О банках" и пр., а также Кодекс административных проступков, Гражданский и Таможенный кодексы.
На пленарном заседании будет принято обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
İlkin PirəliАвтор новости