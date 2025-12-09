Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Началось пленарное заседание парламента, ожидается принятие бюджета на следующий год

    Милли Меджлис
    • 09 декабря, 2025
    • 11:13
    Началось пленарное заседание парламента, ожидается принятие бюджета на следующий год

    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены в общей сложности 16 вопросов, в том числе обсуждение в третьем чтении законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год.

    Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

