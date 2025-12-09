Parlamentin plenar iclası başlayıb, gələn ilin büdcəsi qəbul ediləcək
Milli Məclis
- 09 dekabr, 2025
- 11:01
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində 2026-cı il dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələrinin üçüncü oxunuşda müzakirəsi də daxil olmaqla ümumilikdə 16 məsələ var.
İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.
