    Parlamentin plenar iclası başlayıb, gələn ilin büdcəsi qəbul ediləcək

    Milli Məclis
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:01
    Parlamentin plenar iclası başlayıb, gələn ilin büdcəsi qəbul ediləcək

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində 2026-cı il dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələrinin üçüncü oxunuşda müzakirəsi də daxil olmaqla ümumilikdə 16 məsələ var.

    İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

    Milli Məclis Plenar iclas büdcə müzakirələri
    Началось пленарное заседание парламента, ожидается принятие бюджета на следующий год

