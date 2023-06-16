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Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
16 июня 2023 г. 11:03
Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Сахибы Гафаровой, включено обсуждение 13 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (третье чтение).

4. Проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2023 год" номер 688-VIQR от 9 декабря 2022 года;

5. Законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний" и об отмене закона "Об утверждении "Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", подписанного от имени Правительства Азербайджанской Республики на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств";

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

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Версия на английском языке Next plenary meeting of Milli Majlis kicks off
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb

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