Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Сахибы Гафаровой, включено обсуждение 13 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (третье чтение).

4. Проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2023 год" номер 688-VIQR от 9 декабря 2022 года;

5. Законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний" и об отмене закона "Об утверждении "Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", подписанного от имени Правительства Азербайджанской Республики на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств";

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).