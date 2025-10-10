Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 10 октября, 2025
- 11:11
Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания, проходящего под председательством Сахибы Гафаровой, включено обсуждение 13 вопросов.
На заседании предусмотрено обсуждение учреждения юбилейной медали в связи с 30-летием Конституции Азербайджана (1995-2025), а также обсуждение в первом чтении проектов новых законов "О государственных услугах" и "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".
