Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания, проходящего под председательством Сахибы Гафаровой, включено обсуждение 13 вопросов.

На заседании предусмотрено обсуждение учреждения юбилейной медали в связи с 30-летием Конституции Азербайджана (1995-2025), а также обсуждение в первом чтении проектов новых законов "О государственных услугах" и "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".