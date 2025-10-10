Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 11:11
    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания, проходящего под председательством Сахибы Гафаровой, включено обсуждение 13 вопросов.

    На заседании предусмотрено обсуждение учреждения юбилейной медали в связи с 30-летием Конституции Азербайджана (1995-2025), а также обсуждение в первом чтении проектов новых законов "О государственных услугах" и "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

    Милли Меджлис осенняя сессия
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb
    Azerbaijani Parliament holds plenary meeting of fall session

