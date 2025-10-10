Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb
Milli Məclis
- 10 oktyabr, 2025
- 11:00
Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 13 məsələnin müzakirəsi daxil edilib.
İclasda Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025) ilə əlaqədar yubiley medalının təsis edilməsi, həmçinin "Dövlət xidmətləri haqqında" və "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" yeni hazırlanmış qanunların layihələrinin ilk oxunuşda müzakirəsi nəzərdə tutulub.
