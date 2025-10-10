İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

    Milli Məclis
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:00
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

    Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 13 məsələnin müzakirəsi daxil edilib.

    İclasda Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025) ilə əlaqədar yubiley medalının təsis edilməsi, həmçinin "Dövlət xidmətləri haqqında" və "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" yeni hazırlanmış qanunların layihələrinin ilk oxunuşda müzakirəsi nəzərdə tutulub.

    Milli Məclis Sahibə Qafarova Plenar iclas
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
    Azerbaijani Parliament holds plenary meeting of fall session

