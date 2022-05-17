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Мустафа Шентоп: Глобальные участники усугубляют региональные проблемы

Мустафа Шентоп: Глобальные участники усугубляют региональные проблемы «Проведение международными организациями реформ в соответствии с требованиями времени является необходимым».
Милли Меджлис
17 мая 2022 г. 16:19
Мустафа Шентоп: Глобальные участники усугубляют региональные проблемы

«Проведение международными организациями реформ в соответствии с требованиями времени является необходимым».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на третьей Генеральной конференции ПА ОЭС в Баку.

По его словам, важно активно развивать связи в ОЭС: «Глобальные участники не находят решения региональных проблем. Они принимают решения, которые усугубят проблемы. Эти вмешательства не принесли мира ни одной стране. Нам важно извлечь из этого урок».

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Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentop: “Qlobal iştirakçılar regional problemləri gərginləşdirirlər”

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