Мустафа Шентоп: Глобальные участники усугубляют региональные проблемы

«Проведение международными организациями реформ в соответствии с требованиями времени является необходимым».

«Проведение международными организациями реформ в соответствии с требованиями времени является необходимым».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на третьей Генеральной конференции ПА ОЭС в Баку.

По его словам, важно активно развивать связи в ОЭС: «Глобальные участники не находят решения региональных проблем. Они принимают решения, которые усугубят проблемы. Эти вмешательства не принесли мира ни одной стране. Нам важно извлечь из этого урок».