Армянским железным дорогам необходимы крупные инвестиции для модернизации, и вопрос заключается в том, готова ли Российская железнодорожная компания (РЖД) обеспечить необходимое финансирование.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам.

"Когда уважаемый генеральный директор РЖД (Олег Белозеров - ред.) приезжал с рабочей группой, я сказал, что нам нужны ответы на конкретные вопросы. По сути, вопрос один: готова ли РЖД инвестировать необходимые средства, чтобы вывести железную дорогу Армении на необходимый конкурентоспособный уровень? Если готова - очень хорошо, если нет - мы должны найти других инвесторов", - сказал Пашинян.

Он также допустил, что обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным во время визита в РФ 3 декабря.