АПБА выявило плесень почти в 300 кг импортированной из Испании продукции
Здоровье
- 19 ноября, 2026
- 13:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане уничтожили 293,4 кг замороженной фруктовой продукции в шоколаде, импортированной из Испании.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), образцы продукции были отобраны для лабораторных исследований.
По результатам испытаний в партии обнаружены плесневые и дрожжевые грибки.
В связи с тем, что продукция признана непригодной для употребления, было принято решение о ее вывозе за пределы таможенной территории и утилизации.
Фото
Последние новости
13:23
В Азербайджане завтра ожидаются осадкиЭкология
13:23
Туристический потенциал Азербайджана представлен в трех городах БеларусиТуризм
13:12
Пашинян ждет от РФ ответа о готовности вложить значительные инвестиции в ж/д АрменииВ регионе
13:10
Фото
АПБА выявило плесень почти в 300 кг импортированной из Испании продукцииЗдоровье
13:06
Фото
Азербайджан и Туркменистан обсудили укрепление межпарламентского сотрудничестваВнешняя политика
13:05
Силы безопасности Пакистана ликвидировали 22 боевика близ границы с АфганистаномДругие страны
13:00
Politico: Ресурсы ЕК подверглись мастштабной кибератакеДругие страны
12:58
На Каспийском побережье будут определены зоны общественного пользованияИнфраструктура
12:53
Превышение скорости стало причиной 346 ДТП в Азербайджане с начала годаПроисшествия