Превышение скорости стало причиной 346 ДТП в Азербайджане с начала года
Происшествия
- 19 ноября, 2026
- 12:53
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В Азербайджане за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 346 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) из-за превышения водителями скорости.
Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.
Сообщается, что в результате этих аварий 256 человек погибли, еще 216 получили ранения.
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Превышение скорости стало причиной 346 ДТП в Азербайджане с начала годаПроисшествия