В Азербайджане за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 346 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) из-за превышения водителями скорости.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

Сообщается, что в результате этих аварий 256 человек погибли, еще 216 получили ранения.