Azərbaycanda bu ilin 10 ayında sürət həddinin aşılması səbəbindən 256 nəfər ölüb
Hadisə
- 19 noyabr, 2026
- 12:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda cari ilin 10 ayı ərzində sürət həddinin aşılması səbəbindən 346 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən (BDYPİ) məlumat verilib.
Bildirilib ki, nəticədə 256 nəfər həyatını itirib, 216 nəfər isə yaralanıb.
Son xəbərlər
13:19
Ekspert: "Türk dövlətləri kiberəməkdaşlığı texnoloji inteqrasiyaya keçirməlidir"İKT
13:19
FIFA danışılmış oyunlar barədə anonim bildiriş üçün xüsusi platforma yaradıbFutbol
13:16
Davud Rüstəmov: Kritik informasiya infrastrukturunun müdafiəsi üzrə normativ baza artıq formalaşdırılıbİKT
13:11
"Politico": Avropa Komissiyasının resursları genişmiqyaslı kiberhücuma məruz qalıbDigər ölkələr
13:10
Dövlət ittihamçısı Namizəd Səfərovun 8 il müddətə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyibDaxili siyasət
13:09
Azərbaycanda vergi ödəyiciləri risk dərəcələrinə görə yoxlanılacaqBiznes
13:06
Yalçın Camalov: "Ərzaqlıq Buğda Proqramı torpaq kateqoriyalarının dəyişdirilməsini zəruri edir"ASK
13:04
Azərbaycanın turizm imkanları Belarusun üç şəhərində təbliğ olunubTurizm
13:02
Sabah Azərbaycanda yağış yağacaqEkologiya