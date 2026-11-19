В Баку и на Абшеронском полуострове 20 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами не исключается дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать сильный западный, северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 16-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, в горных районах - снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 17-21° тепла, в горах ночью 0-5, днем - 13-18° тепла.