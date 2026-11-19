Пакистанские силы безопасности ликвидировали 22 боевика в ходе операций на северо-западе страны, вблизи границы с Афганистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, об этом говорится в заявлении армии Пакистана.

По данным военных, рейды на укрытия боевиков проводились на протяжении последних 48 часов на основе разведданных в округах Южный Вазиристан, Банну и Танк провинции Хайбер-Пахтунхва. Боевики были нейтрализованы в ходе завязавшихся перестрелок.

В заявлении пакистанских военных также утверждается, что ликвидированные боевики пользовались поддержкой соседней Индии. Официальный Нью-Дели пока не прокомментировал эти обвинения.

В настоящее время продолжается зачистка территории для выявления оставшихся боевиков. Военные подчеркнули, что намерены продолжать операции по пресечению террористической деятельности, поддерживаемой из-за рубежа.

На прошлой неделе пакистанские военные отчитались о ликвидации 74 боевиков в ходе операций на северо-западе страны и в юго-западной провинции Белуджистан.