Туристический потенциал Азербайджана представлен в трех городах Беларуси
Туризм
- 19 ноября, 2026
- 13:23
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Азербайджанское бюро по туризму 16–18 ноября провело туристические семинары в Бресте, Гродно и Минске.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
В мероприятиях приняли участие 120 представителей туристической отрасли Беларуси.
Участникам представили возможности культурного, гастрономического, оздоровительного и активного туризма в Азербайджане. Особое внимание уделили зимнему отдыху на курортах "Шахдаг" и "Туфандаг".
Представитель Absheron Hotel Group ознакомил участников с гостиничной инфраструктурой страны, а белорусские туроператоры представили действующие турпакеты и маршруты поездок в Азербайджан.
Azərbaycanın turizm imkanları Belarusun üç şəhərində təbliğ olunub
Azerbaijan's tourism potential showcased in three cities of Belarus
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