Азербайджанское бюро по туризму 16–18 ноября провело туристические семинары в Бресте, Гродно и Минске.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В мероприятиях приняли участие 120 представителей туристической отрасли Беларуси.

Участникам представили возможности культурного, гастрономического, оздоровительного и активного туризма в Азербайджане. Особое внимание уделили зимнему отдыху на курортах "Шахдаг" и "Туфандаг".

Представитель Absheron Hotel Group ознакомил участников с гостиничной инфраструктурой страны, а белорусские туроператоры представили действующие турпакеты и маршруты поездок в Азербайджан.