Ресурсы Еврокомиссии (ЕК) подверглась масштабной кибератаке.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что это привело к утечке данных, а также сделала невозможным ввод информации о зарплатах и отпусках.

Пресс-секретарь ЕК Тома Ренье заявил изданию о том, что удалось локализовать инцидент.

"Европейская комиссия приняла необходимые меры в ответ на выявленную киберкампанию. Атакам подверглись отдельные системы, и, согласно нашей стандартной практике, мы проинформировали об этом заинтересованных лиц. ЕК считает, что ей удалось локализовать большую часть атаки, но полный масштаб ущерба остается невыясненным. Системы, возможно, постепенно возобновляют работу. На ответ приходится ждать немного дольше", – сказал он.

Ренье сказал, что следователи до сих пор пытаются установить, были ли скомпрометированы данные сотрудников, и эта неопределенность объясняет ограниченную коммуникацию с сотрудниками, ведь Еврокомиссия еще не знает, была ли взломана личная информация и в какой степени.

Кадровая платформа ЕК для обработки платежных ведомостей, заявок на отпуск и табелей учета рабочего времени Sysper, а также система возмещения расходов на медицинское обслуживание MyPMO были восстановлены в начале этой недели. Накануне Sysper снова ненадолго вышла из строя. Во вторник также произошли сбои в работе переводческих служб. Это заставило одного чиновника, испытавшего особые неудобства, признаться, что он "много ругался".

Согласно утечке внутреннего письма, в начале ноября ЕК созвала свой высший внутренний орган по управлению кризисными ситуациями – Совет корпоративного управления – на экстренное заседание по поводу этих киберинцидентов.