"Politico": Avropa Komissiyasının resursları genişmiqyaslı kiberhücuma məruz qalıb
- 19 noyabr, 2026
- 13:11
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Avropa Komissiyasının resursları genişmiqyaslı kiberhücuma məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri yazıb.
Bildirilib ki, bu, məlumat sızmasına səbəb olub, həmçinin maaşlar və məzuniyyətlər haqqında məlumatların daxil edilməsini qeyri-mümkün edib.
Avropa Komissiyasının mətbuat katibi Toma Renye nəşrə bildirib ki, insidenti lokallaşdırmaq mümkün olub.
"Avropa Komissiyası insidentə cavab olaraq lazımi tədbirlər görüb. Ayrı-ayrı sistemlər hücumlara məruz qalıb və standart təcrübəmizə uyğun olaraq bu barədə aidiyyəti şəxsləri məlumatlandırmışıq. Hücumun böyük hissəsi lokallaşdırılıb, lakin zərərin tam miqyası aydınlaşdırılmamış qalır. Sistemlər, ehtimal ki, tədricən işini bərpa edir", – o bildirib.
T.Renye bildirib ki, müstəntiqlər hələ də əməkdaşların məlumatlarının təhlükəyə məruz qalıb-qalmadığını müəyyənləşdirməyə çalışırlar.
Avropa Komissiyasının əməkhaqqı cədvəlləri, məzuniyyət ərizələri üzrə kadr platforması olan "Sysper", eləcə də tibbi xidmət xərclərinin ödənilməsi sistemi "MyPMO" bu həftənin əvvəlində bərpa edilib. Ötən gün "Sysper"in fəaliyyətində yenidən qısa müddətə fasilələr baş verib. Noyabrın 17-də tərcümə xidmətlərinin işində də nasazlıqlar baş verib.