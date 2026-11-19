Китай, Россия и США должны извлекать уроки из истории и совместно противостоять глобальным вызовам.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с лидерами США и РФ, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите АТЭС.

Он подчеркнул, что крупные державы несут особую ответственность за поддержание мира и стабильности в мире.

По словам китайского лидера, современный мир больше не представляет собой совокупность изолированных островов, поскольку человечество живет в единой "глобальной деревне", где судьбы всех стран взаимосвязаны.

"Мы должны извлекать уроки из истории. Трудности выявляют истинную ответственность", - отметил Си Цзиньпин.

Он также заявил, что Китай в последние годы продвигает модель отношений между крупными державами, основанную на мирном сосуществовании, общей стабильности и сбалансированном развитии, которая приносит пользу как участникам этих отношений, так и всему миру.

Си Цзиньпин призвал Китай, Россию и США подавать пример остальным странам, сотрудничая в решении глобальных проблем и содействуя укреплению мира и стабильности.