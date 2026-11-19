Si Cinpin ABŞ və Rusiyanı qlobal çağırışlara qarşı birgə mübarizəyə çağırıb
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 12:56
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Çin, Rusiya və ABŞ tarixdən dərs çıxarmalı və qlobal çağırışlara qarşı birgə mübarizə aparmalıdırlar.
"Report" xəbər verir ki, bunu Çin Sədri Si Cinpin APEC sammitində ABŞ və Rusiya liderləri Donald Tramp və Vladimir Putinlə üçtərəfli görüşündə bildirib.
O vurğulayıb ki, böyük dövlətlər dünyada sülhün və sabitliyin qorunub saxlanılmasında xüsusi məsuliyyət daşıyırlar.
Xəbər yenilənir
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