В Азербайджане будет утверждено положение о прибрежной территории.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственной службы по имущественным вопросам Ильгар Габиев на брифинге, посвященном совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспия.

По его словам, к незаконному строительству должен применяться соответствующий подход в зависимости от статуса и правового статуса постройки в прибрежной зоне:

"Во-первых, необходимо дождаться утверждения соответствующих нормативно-правовых актов. До сих пор эта территория не была единой. Будет утверждено положение о прибрежной территории, в законодательство будут внесены соответствующие поправки. Это определит, какой режим должен существовать".

Он добавил, что на сегодняшний день легализованы определенные объекты и формы собственности: "Азербайджан - правовое государство, и мы будем подходить к этому вопросу в том формате, который предложит законодательство. Однако здания, которые совершенно бесполезны, несоразмерны, не имеют общественного значения и не достойны служить населению, естественно, должны регулироваться. На данный момент мы не можем однозначно сказать, будут ли они снесены или нет".