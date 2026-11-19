На прибрежных территориях Каспийского моря зоны общественного пользования будут определены после проведения работ по оцениванию и зонированию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам Гусейн Алиев на брифинге, посвященном совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспия.

По его словам, при использовании территорий будут учитываться безопасность населения, состояние инфраструктуры, экологические требования и качество предоставляемых услуг: "После завершения зонирования и утверждения соответствующих территорий каждый гражданин сможет получить открытую информацию об этих зонах. Наряду с эффективным использованием прибрежных территорий важно надлежащим образом сформировать их инфраструктуру".

Замначальника отметил, что с этой точки зрения будут учитываться принципы градостроительства, организация общественных мест и качество предоставляемых услуг: "Мы постараемся обеспечить, чтобы эти территории были комфортными для населения, а предоставляемые там услуги оказывались предпринимателями на соответствующем уровне".