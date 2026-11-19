Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и спикер Меджлиса Туркменистана Дуньягезель Гулманова обсудили углубление взаимодействия в рамках азербайджано-туркменских межпарламентских групп дружбы и других форматов сотрудничества.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что дружба и братство Азербайджана и Туркменистана успешно развиваются по всем направлениям.

Было подчеркнуто, что контакты в рамках международных форумов и мероприятий являются показателем высокого уровня отношений между двумя странами. Спикер Милли Меджлиса передала поздравления в связи с высоким уровнем организации мероприятия Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Туркменистане.

Она подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном строятся на общей религии, истории и культуре, и благодаря совместным усилиям глав государств связи между нашими странами всесторонне развиваются по всем направлениям. Было отмечено, что парламенты также продолжают сотрудничество, поддерживая политический курс, определенный главами государств.

На встрече была подчеркнута важность продолжения совместных усилий в направлении дальнейшего расширения межпарламентских связей и сотрудничества в рамках международных организаций.