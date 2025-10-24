Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    ММ утвердил введение оплаты за участие в конкурсе по приему учителей

    Милли Меджлис
    • 24 октября, 2025
    • 16:10
    Милли Меджлис принял предложение о введении оплаты за участие в конкурсе по приему на работу учителей.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об общем образовании" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно поправкам, оплата не предусмотрена для лиц, впервые участвующих в конкурсе, лиц с инвалидностью, членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь, членов семей шехидов, а также для лиц, получивших звание "Ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

    После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис конкурс учителя закон "Об общем образовании"
    Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində iştirakın ödənişli olması ilk oxunuşda qəbul edilib

