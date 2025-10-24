ММ утвердил введение оплаты за участие в конкурсе по приему учителей
Милли Меджлис
- 24 октября, 2025
- 16:10
Милли Меджлис принял предложение о введении оплаты за участие в конкурсе по приему на работу учителей.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об общем образовании" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно поправкам, оплата не предусмотрена для лиц, впервые участвующих в конкурсе, лиц с инвалидностью, членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь, членов семей шехидов, а также для лиц, получивших звание "Ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
