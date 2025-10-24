Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində iştirakın ödənişli olması ilk oxunuşda qəbul edilib
Milli Məclis
- 24 oktyabr, 2025
- 15:55
Milli Məclis müəllimlərin işə qəbulu ilə əlaqədar keçirilən müsabiqədə iştirakın ödənişli olması haqda təklifi ilk oxunuşda qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Ümumi təhsil haqqında" qanuna dəyişikliklər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Təqdim olunan dəyişikliklərə əsasən, ödəniş ilk dəfə müsabiqədə iştirak edənlər, əlilliyi olan şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, şəhid ailəsinin üzvləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə "Müharibə veteranı" adı almış şəxslərə münasibətdə nəzərdə tutulmayıb.
Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Son xəbərlər
16:39
"Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"Komanda
16:37
Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilərRegion
16:36
Türkiyə Suriyaya səfir təyin edibRegion
16:32
Rəy
Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRHAnalitika
16:30
Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaqEnergetika
16:28
Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edibBiznes
16:28
Foto
TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilibBiznes
16:25
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
16:22