    ММ утвердил проект о повышении размера посуточной оплаты сельхозработников

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 12:31
    Милли Меджлис утвердил проект поправок, предусматривающих увеличение на 50% размера посуточной оплаты в наличном порядке труда физических лиц, привлекаемых к сезонным работам в секторе производства аграрной продукции.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента обсуждались поправки в закон "О безналичных расчетах".

    Согласно документу, определяется верхний предел суммы, которая может быть выплачена наличными каждому физическому лицу, привлеченному к сезонным работам в сфере производства сельскохозяйственной продукции на основе гражданско-правовых договоров.

    В документе отмечается, что данная норма, с учетом особенностей сельскохозяйственного производства (его сезонного характера и потребности в рабочей силе в определенные периоды), направлена на создание условий для привлечения физических лиц к работам по гражданско-правовым договорам; поддержку сельхозпроизводителей и сезонных работников; формирование более гибкого механизма расчетов; обеспечение возможности выплат непосредственно на месте производства (в поле); более оперативную организацию процесса производства и сбора урожая.

    Предлагаемый законопроект предусматривает повышение верхнего предела наличных выплат сезонным работникам с нынешних 20 до 30 манатов в день.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

