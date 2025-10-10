İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin 30 manata artırılması I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin 30 manata artırılması I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında mövsümi işlərə cəlb edilən fiziki şəxslər üçün nağd qaydada ödənilən məbləğin 50 % artırılmasını qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanuna dəyişikliklər parlamentin bugünkü plenar iclasında bir oxunuşda müzakirə olunub.

    Layihəyə görə, bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında mövsümi işlərə cəlb edilən fiziki şəxslər üzrə gündəlik hər bir belə fiziki şəxs üçün nağd qaydada ödənilə bilən məbləğin yuxarı həddini müəyyən edir.

    Sənəddə bildirilib ki, qeyd olunan norma kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının xüsusiyyətləri (mövsümü olması və bu əsasda işçiyə ehtiyacın müəyyən zaman kəsiyində yaranması) nəzərə alınmaqla, məhsul istehsalçıları tərəfindən işlərin görülməsinə mülki hüquqi müqavilələr əsasında fiziki şəxslərin cəlb edilməsi imkanının yaradılmasına, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının və onların mövsümi işlərə cəlb etdiyi şəxslərin dəstəklənməsinə, tərəflər arasında daha çevik ödəmə mexanizminin qurulmasına xidmət edir, ödənişlərin birbaşa məhsulun istehsalı sahəsində (yerində) ödənilməsinə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının (yığımının) daha çevik təşkil edilməsinə imkan yaradır.

    Qanun layihəsi həmin şəxslərə nağd qaydada ödənilə bilən gündəlik ödənişin yuxarı həddinin artırılaraq, hazırki iyirmi manatdan otuz manata çatdırılmasını nəzərdə tutur.

    Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.

    ММ утвердил проект о повышении размера посуточной оплаты сельхозработников

