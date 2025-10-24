Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    ММ утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности

    Милли Меджлис
    • 24 октября, 2025
    • 12:26
    ММ утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности

    Милли Меджлис утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица, пострадавшего в результате страхового случая.

    Как сообщает Report, на пленарном заседании парламента были вынесены на обсуждение соответствующие поправки в закон "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

    Согласно поправке, порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица, пострадавшего в результате страхового случая, будет определяться органом (учреждением), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.

    После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят в одном чтении.

    Милли Меджлис утрата трудоспособности законопроект
    MM peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin yeni qaydada müəyyənləşdirilməsini təsdiqləyib

